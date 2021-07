Napoli, c'è anche Grillitsch per il centrocampo: l'Hoffenheim lo valuta 18 milioni

C'è anche Florian Grillitsch tra i papabili nuovi acquisti del Napoli a centrocampo. Come riporta Gazzetta.it, il centrocampista austriaco, tra i migliori in campo nella partita di una settimana fa contro l'Italia, sarebbe uno dei candidati al ruolo di centrocampista del Napoli, insieme ai vari Berge, Thorsby e Basic. La valutazione del 25enne dell'Hoffenheim si aggira intorno ai 18 milioni, ma avendo il contratto in scadenza nel 2022 il Napoli potrebbe concludere con un'offerta di circa dieci milioni.