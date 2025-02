Ufficiale Real Valladolid, colpo a centrocampo: dall'Hoffenheim in prestito Grillitsch

vedi letture

Colpo a centrocampo per il Real Valladolid. Il club spagnolo ha infatti ingaggiato dall'Hoffenheim Florian Grillitsch. Il centrocampista della nazionale austriaca approda quindi nel campionato spagnolo e lo fa con la formula del prestito secco fino a giugno. Questo il comunicato ufficiale del club spagnolo:

"Il Real Valladolid e il TSG 1899 Hoffenheim hanno raggiunto un accordo per la cessione dei diritti federali di Florian Grillitsch (07-08-1995; Neunkirchen, Austria). L'esperto centrocampista, nazionale della sua nazionale, giocherà in prestito per il Valladolid per il resto della stagione.

Si è formato nelle giovanili dello SVSF Pottschach e del St. Pölten, entrambi club austriaci, fino alla stagione 2013/14, quando ha firmato per il Werder Brema nella loro squadra Under 19, anche se nel suo primo anno ha già giocato con la squadra riserve. Ha esordito in prima squadra nel 2015/16 e ha collezionato 54 presenze prima di approdare all'Hoffenheim. Era nell'entità della regione di Kraichgau in una prima fase dal 2017/18 al 2021/22 e in un'altra iniziata nel 2023/24, aggiungendo un totale di 196 partite, nove gol e quindici assist tra le diverse competizioni. Tedesco, i campioni Lega e Europa League. Nel frattempo, nel 2022/23 ha giocato per l'Ajax, con cui ha giocato 18 partite suddivise tra i tornei olandesi e la Champions League".