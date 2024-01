Napoli, caccia al sostituto di Osimhen: Zirkzee in pole, gli altri nomi sul taccuino azzurro

Non solo mercato di gennaio. Il Napoli pensa anche alla prossima stagione e alle possibili partenze nella sessione estiva di trattative. Fra queste potrebbe esserci Victor Osimhen. L’attaccante è stato assoluto protagonista della conquista del terzo scudetto insieme a Kvaratskhelia nella formazione allora allenata da Luciano Spalletti. La possibilità che il nigeriano possa salutare il club azzurro è concreta e adesso si pensa al suo successore.

Zirkzee in pole

Secondo quanto riporta Radio Kiss Kiss Napoli, in pole position per il ruolo di sostituto ci sarebbe il bolognese Joshua Zirkzee ma non sarebbe l’unico nome finito sul taccuino di Mauro Meluso e Maurizio Micheli. Il direttore sportivo dei partenopei e il capo dell’area scouting starebbero valutando anche altri profili.

Gli altri nomi

Si guarda molto all’estero e le possibilità, oltre a Serhou Guirassy potrebbero essere Jonathan David, punta di proprietà del Lille e Victor Boniface del Bayer Leverkusen.