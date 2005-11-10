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L'anno scorso in prestito, ora a titolo definitivo: l'Everton annuncia due rinforzi, i dettagli

L'anno scorso in prestito, ora a titolo definitivo: l'Everton annuncia due rinforzi, i dettagli TUTTOmercatoWEB
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Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
Oggi alle 22:11Calcio estero

L'Everton continua a muoversi con decisione sul mercato e ha ufficializzato due operazioni in entrata. I Toffees hanno annunciato l'acquisto a titolo definitivo di Tyrique George dal Chelsea e quello di Merlin Rohl dal Friburgo, completando così due rinforzi già ampiamente attesi. Per George, che aveva già indossato la maglia dell'Everton nella seconda parte della scorsa stagione, è arrivato un contratto quadriennale, mentre l'operazione con il Chelsea dovrebbe costare inizialmente 18 milioni di sterline, cifra destinata a salire fino a 24 milioni grazie ai bonus.

George: "Ho ancora tanto da dimostrare"

Il classe 2006 lascia definitivamente il Chelsea dopo dodici anni trascorsi nel settore giovanile e in prima squadra. Nel prestito della scorsa stagione ha totalizzato 11 presenze sotto la guida di David Moyes, partendo titolare in una sola occasione. Dopo la firma, George ha espresso tutta la sua soddisfazione: "Ho ancora molto da dare e, con l'allenatore, i preparatori e i miei compagni di squadra, so di essere nella posizione ideale per dimostrarlo. L'Everton è un ambiente che richiede impegno da parte di tutti e io darò il massimo. Era una delle cose che desideravo di più all'inizio della preparazione precampionato".

Rohl resta a Liverpool dopo il prestito

Insieme a George, l'Everton ha confermato anche l'acquisto definitivo di Merlin Rohl. Il centrocampista era già stato protagonista con la maglia dei Toffees nella passata stagione, disputando 17 partite tra tutte le competizioni e trovando anche la via del gol nella sfida di Premier League persa per 3-1 contro il Sunderland. Con queste due operazioni il club consolida la rosa a disposizione di David Moyes in vista della nuova stagione.

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