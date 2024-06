Napoli, Conte vuole Hojbjerg per il centrocampo: lo ha già allenato al Tottenham

Il Napoli è alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione calcistica. Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il club azzurro avrebbe messo nuovamente nel mirino Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista del Tottenham, già seguito in passato dagli azzurri: Hojbjerg è nella lista del Napoli già dallo scorso gennaio, nel mirino del ds Manna che lo voleva alla Juve e di Antonio Conte che lo conosce profondamente per averlo allenato al Tottenham. Il centrocampista sarebbe un'esplicita richiesta dell'allenatore salentino.

"Pierre Emile Hojbjerg, 28 anni, danese, torna nel mirino del club azzurro e questa volta ha una tripla convergenza di gradimento, insomma, fermo restando costi, circostanze e affollamento della rosa: la squadra, tutto sommato, farà soltanto campionato e Coppa Italia nella prossima stagione e dunque gli acquisti saranno mirati", riferisce il noto quotidiano sportivo. Il giocatore danese potrebbe essere il giusto rinforzo per il centrocampo del Napoli, nelle prossime settimane sono attesi eventuali sviluppi.

Intanto Conte è a Napoli

Antonio Conte è arrivato a Roma, dove ad aspettarlo ci sono il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e il direttore sportivo azzurro, Giovanni Manna. Secondo quanto riportato da Sky Sport i tre andranno a cena insieme questa sera e domani sarà la giornata delle firme. Inizia dunque l'era Conte al Napoli.