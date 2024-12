Napoli, continuano i colloqui per il possibile scambio Caprile-Scuffet con il Cagliari

vedi letture

Possibile scambio di portieri nel mercato di gennaio tra Napoli e Cagliari. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club azzurro potrebbe cedere in prestito Elia Caprile ai sardi e prendere Simone Scuffet in cambio, in modo da far giocare con continuità l'estremo difensore che nella passata stagione ha vestito la maglia dell'Empoli. Scuffet potrebbe ritrovare in questo modo Alex Meret con il quale ha giocato insieme ai tempi dell'Udinese, mentre Caprile accetterebbe la destinazione, in modo da non trascorrere l'intera stagione ai margini, come vice.

Le parole dell'agente di Caprile.

Nei giorni scorsi il procuratore di Caprile, Graziano Battistini, ha parlato così del proprio assistito in vista del mercato di gennaio: "Lui è orgoglioso di poter vivere quest’esperienza in un club importante e con un allenatore importante. Misurarsi a certi livelli è sempre utile per capire a che punto sei e questa esperienza lo ha fatto crescere ulteriormente. È chiaro che la sua ambizione è quella di giocare sempre e vuole essere protagonista, come tutti del resto. Sa però che ha di fianco un portiere importante come Alex Meret. Il mister fa le sue scelte ma Elia non vuole mollare assolutamente nulla”.

Sul calciomercato invernale accadrà qualcosa?

“Si vedrà. Sicuramente sarebbe un peccato se facesse tutto l’anno in panchina. Di conseguenza se avvenisse qualcosa di interessante sul mercato, lo valuteremo. Però fino ad allora è ovvio che il focus di Elia è sul Napoli e cerca di battagliare tutti i giorni per ritagliarsi uno spazio. Quando l’hanno chiamato in causa ha dimostrato di reggere le pressioni, dopodiché massimo rispetto per le scelte del mister”.