Napoli, dalla Spagna: Barça in pressing su Fabian Ruiz, sul piatto uno tra Pjanic e Junior Firpo

Il Barcellona è in pressing su Fabian Ruiz. Secondo quanto riporta Catalunya Radio, infatti, i blaugrana sarebbero pronti a inserire uno tra Miralem Pjanic (obiettivo della Juventus) e Junior Firpo (ex obiettivo del Milan) per provare ad abbassare il prezzo del centrocampista spagnolo in forza al Napoli.

Un'opzione al momento però poco plausibile, visto che il patron azzurro Aurelio De Laurentiis ha sempre dichiarato di non prendere neanche in considerazione contropartite tecniche in cambio dei suoi gioielli.