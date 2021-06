tmw Contatto Pjanic-Allegri per ritrovarsi alla Juve. Si lavora per il prestito, Arthur escluso

Miralem Pjanic spinge per lasciare il Barcellona e tornare a Torino. Dopo aver vissuto una stagione complicata tra panchina e tribuna, con appena 1.285 minuti giocati (30 presenze) agli ordini di Koeman, il centrocampista bosniaco spera infatti che il ritorno di mister Massimiliano Allegri possa riaprirgli le porte della Juventus già in estate.

Non è un caso che, come raccolto da TMW attraverso fonti vicine al calciatore, tra il classe '90 e lo stesso allenatore ci sia già stato uno scambio di messaggi, con la volontà da parte della Vecchia Signora di provare ad accontentare entrambi in questa finestra di calciomercato.

La Juve, insomma, farà un tentativo per riprendersi Pjanic, anche se l'unica formula apparentemente possibile - considerando lo scambio dell'anno scorso con Arthur - oggi è quella del prestito. A proposito del centrocampista brasiliano, sei anni più giovane, l'ex Barça non ha alcuna intenzione di fare il medesimo percorso inverso di Pjanic, concentrato e determinato piuttosto fin da adesso a convincere il suo nuovo tecnico durante il ritiro e confermarsi in maglia bianconera.