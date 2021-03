Napoli, De Laurentiis e le idee per la panchina: Allegri o Fonseca per il dopo Gattuso

Il destino di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli è già segnato, con De Laurentiis che dopo essere stato vicino a rinnovargli il contratto, lo saluterà al termine della stagione in corso. Al suo posto, il piano A del presidente azzurro condurrebbe a un nome di grande prestigio e il primo tentativo verrà fatto con Massimiliano Allegri. Allo stesso tempo però, considerando questa strada comunque complessa, prenderà in considerazione anche altri nomi, come Benitez a cui una telefonata la farà di sicuro, ma anche Paulo Fonseca, attualmente alla Roma ma che potrebbe salutare i giallorossi senza un posto in Champions. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.