Napoli, De Laurentiis studia le alternative per il dopo Osimhen: David e Gimenez i primi nomi

In casa Napoli è già cominciata la caccia all'erede di Osimhen, dalla cui cessione De Laurentiis conta di incassare una cifra vicina ai 130 milioni di euro. Gli azzurri quindi si presenteranno sul mercato estivo con un potere di acquisto senza eguali in Italia e con pochi rivali anche in Europa: i candidati alla sostituzione del nigeriano sono sempre i soliti: il primo è Jonathan David, 24 anni compiuti a gennaio, canadese del Lilla nato a Brooklyn, New York, 15 gol in 26 partite di Ligue 1 e 22 contando anche le coppe. Prezzo indicativo: 50 milioni, scrive oggi il Corriere dello Sport.

David è il primo nome, ma non l’unico: De Laurentiis s’è iscritto alla corsa e alla lunga lista per Zirkzee, il raffinato tulipano olandese del Bologna, ma in Olanda gioca un altro centravanti potente e spietato come la scuola sudamericana insegna: Santiago Gimenez, 23 anni il 18 aprile, argentino di Baires che ha scelto la nazionale messicana avendo la doppia cittadinanza (da bimbo si trasferì con il padre a Veracruz, calciatore come il figlio).

Numeri con il Feyenoord: 21 gol in Eredivisie, 2 in Champions alla Lazio e uno in Europa League (totale: 24). Piace al Napoli e anche il Milan, è un osservato speciale che sta facendo cose speciali: come David, anche il suo cartellino si aggira intorno ai 50 milioni. Una quarantina, invece, sono quelli della valutazione di Benjamin Sesko, sloveno del Lipsia, 20 anni e 11 gol collezionati tra Bundesliga (7) e le coppe.