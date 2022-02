Napoli, Fabian Ruiz sul suo futuro: "La Spagna è casa mia, mi piacerebbe tornarci un giorno"

vedi letture

Lunga intervista a Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, sulle colonne del quotidiano AS. Lo spagnolo parla anche del suo futuro, che potrebbe essere nuovamente nella Liga: "Fa piacere che i grandi club spagnoli siano interessati a me, ma in questo momento penso solo al Napoli. Qui sto molto bene, abbiamo grandi sfide davanti a noi. Ovviamente l'idea di tornare in Spagna in futuro è sempre viva: del resto, è casa mia".