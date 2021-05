Napoli-Gattuso, tempo scaduto. Il tecnico vuole mettersi alle spalle il rapporto con De Laurentiis

Il tempo al Napoli di Gennaro Gattuso è quasi scaduto. De Laurentiis non ha fatto nessun passo nei suoi confronti nonostante il rendimento strepitoso degli azzurri nell'ultimo periodo e questo significa che il dado è tratto. Gattuso non sarebbe tornato sui propri passi nemmeno con una nuova proposta del patron, ma questo silenzio lo ha colpito in negativo e ora non vede l'ora di mettersi alle spalle il rapporto mai nato con il presidente dei partenopei. Dopo Verona è atteso un faccia a faccia tra i due, che però proprio per il feeling ormai azzerato, potrebbe durare pochi minuti. Giusto il tempo di dire addio. Magari con la Champions in tasca. A riportarlo è Il Mattino.