Napoli, Ghoulam positivo al Covid-19: il giocatore è asintomatico e in isolamento

Problemi legati al Coronavirus in casa Napoli in vista della sfida di domenica contro il Genoa a Marassi. Faouzi Ghoulam è infatti risultato positivo al tampone per il Covid-19 e non sarà dunque a disposizione. Questo il comunicato del club azzurro: " Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato privatamente, ieri pomeriggio, dal calciatore Faouzi Ghoulam, ha dato come risultato esito positivo al Covid-19. Il giocatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio".