Napoli, Hamsik e un ritorno in azzurro da dirigente? L'ex centrocampista alla finestra

Ennesimo ribaltone in casa Napoli. La situazione fra le file della formazione partenopea è quanto meno complessa. Dopo la conquista dello scudetto, e la partenza di Giuntoli, Spalletti e di Kim, il presidente De Laurentiis ha deciso di puntare su Rudi Garcia. Il tecnico francese però ha incontrato diverse difficoltà, motivo per cui a stagione in corso è stato rimpiazzato con Walter Mazzarri, anche lui però esonerato dopo il pareggio casalingo contro il Genoa. Al suo posto è in arrivo Francesco Calzona, attuale commissario tecnico della Nazionale slovacca.

Hamsik dirigente?

A far riaccendere i ricordi è stata la possibilità dell'inserimento nello staff tecnico azzurro di Marek Hamsik. L'ex centrocampista poteva essere una possibilità che alla fine è sfumata. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, per soli tre mesi - il contratto di Cardona - non valeva la pena spostarsi ma la volontà sarebbe quella un giorno di tornare da dirigente.

Le parole di ADL

Nella giornata di ieri, il presidente De Laurentis ha dichiarato: "Marek è molto intrigato dall’idea di tornare a lavorare per questa società per la quale negli anni ha detto no a top club come Milan e Juve, dimostrando grande amore. L’ho sentito nei giorni scorsi, non oggi…"