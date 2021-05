Napoli-Hellas Verona, cambia il quarto uomo della sfida: Dionisi sostituisce Fourneau

vedi letture

Cambia il IV uomo della sfida tra Napoli e Verona. Non sarà Fourneau come previsto dalla designazione iniiziale, ma Dionisi. Resta invariata la terna e il VAR per l'importante sfida necessaria agli azzurri per confermarsi tra le prime quattro e staccare il pass per la Champions.

Ecco nel dettaglio la nuova designazione:

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Longo, Valeriani

IV uomo: Dionisi

VAR: Nasca

AVAR: Cecconi