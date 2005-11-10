Napoli, Hojlund atterrato a Capodichino: "Sono pronto. Felice per Allegri, è molto bravo"

Rasmus Hojlund è pronto per la nuova stagione e poco fa ha fatto ritorno a Napoli. L'attaccante è atterrato in serata a Capodichino e presto si metterà a disposizione di Massimiliano Allegri, nuovo allenatore azzurro presentato proprio oggi.

Le parole di Hojlund sull'allenatore

Ad accogliere il danese erano presenti alcuni tifosi del Napoli e lo stesso Hojlund ha rilasciato anche una breve dichiarazione riportata da Il Mattino nella sua edizione online: "Ciao a tutti, sono pronto per questa nuova stagione. Felice per Allegri? Certo. È molto bravo".