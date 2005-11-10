Ufficiale Carpi, preso Martin Montipò: l'attaccante firma un biennale fino al 2028

Il Carpi ha annunciato l'ingaggio dell'attaccante classe 2000 Martin Montipò. Cresciuto tra Reggiana e Parma, arriva dopo l'ultima esperienza al Lentigione e ha firmato un contratto biennale con il club biancorosso.

Il Carpi continua a rinforzare il reparto offensivo in vista della nuova stagione. Il club emiliano ha ufficializzato l'arrivo di Martin Montipò, attaccante classe 2000 reduce dall'esperienza con il Lentigione. Il centravanti, che nel corso della carriera ha giocato anche in Islanda, ha sottoscritto un contratto biennale con la società biancorossa, con scadenza fissata al 30 giugno 2028.

Carpi, ufficiale Martin Montipò: l'attaccante firma un biennale fino al 2028

L'AC Carpi comunica di avere acquisito il diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante Martin Montipò.

Nato a Reggio Emilia nel 2000, Montipò è un attaccante capace di abbinare grande qualità tecnica a un'importante struttura fisica (192 cm). Cresciuto nei settori giovanili di Reggiana e Parma, ha vestito inizialmente le maglie di Lentigione, Felino e Traversetolo, per poi trasferirsi in Islanda, dove ha militato per due stagioni (2021/22 e 2022/23) con IA Akranes, Vestri e Grindavík. Rientrato in Italia, ha indossato le maglie di Giana Erminio e Legnago, prima di fare ritorno, nel gennaio scorso, al Lentigione, con cui ha realizzato 3 reti in 14 presenze.

Montipò ha sottoscritto un contratto di durata biennale con scadenza al 30 giugno 2028.

«Conosco Carpi perché ci ho giocato contro diverse volte, è sempre stata una realtà difficile da affrontare e da battere. So che questa è una società seria. Conosco il mister e lo staff, so come lavorano: non vedo l'ora di mettermi a loro disposizione. Ho avuto il piacere di parlare con il presidente, che mi ha trasmesso fin da subito i valori che contraddistinguono questa società. Voglio dimostrare a tutti di meritare questa categoria. Questa nuova avventura mi dà grandi motivazioni: sono carico per dare il massimo, aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi e segnare più gol possibile».