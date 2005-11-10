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Mantova, nuovo innesto in mezzo al campo: dall'Empoli ecco Ignacchiti
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Il Mantova ha annunciato un nuovo innesto in mezzo al campo. Si tratta del classe 2004 Ignacchiti che arriva dall'Empoli. Questo il comunicato della formazione virgiliana:
"Mantova 1911 comunica di aver perfezionato l'ingaggio del centrocampista Lorenzo Ignacchiti.
Classe 2004, toscano di Pisa, Ignacchiti è reduce dalla stagione all'Empoli in serie B. In precedenza, ancora campionato cadetto con la maglia della Reggiana.
Lorenzo Ignacchiti arriva dall'Empoli a titolo definitivo. Con il Club di viale Te ha sottoscritto un contratto con scadenza fissata al 30.06.2030".
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