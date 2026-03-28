Napoli, i retroscena sul caso Lukaku: l'agente prova a mediare. Ma in estate sarà addio?

Il rapporto tra il Napoli e Romelu Lukaku sembra ormai compromesso. Alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno, il caso legato all’attaccante belga è diventato centrale, con la società pronta a prendere provvedimenti senza più margini di tolleranza. La Gazzetta dello Sport racconta il caso legato al centravanti ex Roma e Inter, svelando anche alcuni retroscena.

Alla base dello scontro c’è la decisione del giocatore di restare ad Anversa per allenarsi individualmente, saltando le ultime sedute senza autorizzazione. Una scelta che il club non ha accettato, adottando una posizione inflessibile: “Niente deroghe né eccezioni”. Un messaggio chiaro, che prevede anche possibili sanzioni più pesanti in caso di ulteriori assenze, fino all’esclusione dal gruppo.

Nel frattempo, il suo agente Federico Pastorello ha tentato di ricucire lo strappo, confrontandosi con il direttore sportivo Giovanni Manna. Tuttavia, il Napoli ha ribadito una linea condivisa tra dirigenza e staff tecnico, ponendo la disciplina al di sopra di ogni altra considerazione, anche economica.

Dietro la scelta di Lukaku ci sono motivazioni legate alla condizione fisica: l’obiettivo è ritrovare la forma migliore in vista del finale di stagione e soprattutto del Mondiale di giugno. Una strategia personale che, però, ha innescato un conflitto diretto con il club. Nonostante i contatti non si siano mai interrotti - si legge ancora sulla Rosea - il clima resta teso. E la sensazione è che la separazione tra le parti sia ormai sempre più vicina.