Milan, Amorim: "Camarda resta con noi. Mario Gila? Penso non sia nulla di grave"

Il tecnico del Milan Ruben Amorim ha parlato dopo la sfida pareggiata 2-2 contro il Celtic: "Abbiamo provato a fare il lavoro che volevamo, anche se non era semplice. Ho avuto la sensazione di vedere una squadra che stesse cercando di cambiare identità. Forse avremmo dovuto fare qualcosa di meglio in certi momenti, ma è normale quando si lavora così tanto".

Due partite diverse fra primo e secondo tempo?

"A volte va così, abbiamo subito un gol strano. Poi nel secondo tempo abbiamo iniziato meglio, abbiamo segnato e quando lo fai a volte giochi in modo diverso".

Dopo questi due gol, cosa pensa di Camarda?

"Deve rimanere con noi, credo molto in lui e nei nostri giovani. Non voglio parlare di singoli, ma posso dire che Camarda resterà con noi questa stagione".

Cosa le è piaciuto maggiormente?

"Abbiamo provato a tenere palla, abbiamo sofferto un po' perché cercavamo di fare pressing a tutto campo. Fisicamente più avanti staremo meglio e capire anche questo concetto del pressing, l'idea non è ancora dentro la squadra ma l'ho percepita durante il match. Serviva più possesso palla nell'arco della sfida, ma in questi momenti è dura e servirà un po' di tempo".

Le prime due settimane di lavoro?

"La prima cosa è l'impegno e il lavoro che hanno fatto i ragazzi. Sono molto felice di tutto, se hai una squadra che lavora duramente e uno staff che cerca di portarla al massimo ci sono margini di crescita. Mancano dei ragazzi ancora ma ci sono dei giovani interessanti".

Come sta Mario Gila?

"Ha sentito qualcosa, non dovrebbe essere nulla di grave ma vedremo".