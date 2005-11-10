Roma, dal Messico: inviata offerta al Club America per il difensore Reyes

I giallorossi puntano al giocatore classe 2000, tuttavia la prima cifra presentata è stata ritenuta non congrua dai messicani

Secondo quanto riporta l'emittente messicana TUDN, la Roma capitolina ha inviato una prima proposta al Club América per l'acquisto di Israel Reyes, difensore centrale classe 2000. La cifra formulata dalla Roma è stata considerata decisamente troppo bassa rispetto al valore reale del cartellino del calciatore, spingendo il Club America a rifiutare la prima offerta ricevuta.

La Roma su Reyes. Dopo il primo no è possibile un rilancio

L'affare, fanno sapere, non è affatto chiuso: i contatti rimarranno infatti vivi e attivi nei prossimi giorni per verificare la fattibilità dell'operazione. Reyes rappresenta un profilo ideale per la retroguardia giallorossa grazie alla sua grande duttilità tattica e alla personalità mostrata sul campo. La Roma valuterà dunque con attenzione se effettuare un nuovo rilancio economico nelle prossime ore per colmare la distanza attuale e assicurarsi le prestazioni del giovane e promettente difensore centrale messicano.