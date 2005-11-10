Milan, Camarda: "Che fiducia da Amorim! Do la vita ogni volta che gioco"

Subito doppietta per Francesco Camarda al ritorno al Milan: nel 2-2 in amichevole il giovane centravanti si è messo in mostra. Al termine del match ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole.

Primo gol con i grandi e prima doppietta: Amorim ha detto che resterai al Milan. Contento?

"Sì, sono molto contento, il mister mi sta dando tanta fiducia, insieme a tutto lo staff mi stanno parlando tanto sui movimenti che vogliono. Piano piano stiamo mettendo dentro tanti concetti che chiede il mister, ovvio che ci voglia tempo, ma siamo a disposizione e ce la stiamo mettendo tutta per fare ciò che vuole".

Non c'era modo migliore per festeggiare il rinnovo, così come Comotto, senti la responsabilità?

"Sono cresciuto al Milan, sono fiero del passo che ho fatto, del rinnovo fino al 2031, ma è un punto di partenza, lavoro per migliorarmi, per mettermi a disposizione del mister. Comotto? Con lui siamo cresciuti assieme e sono contento di continuare il percorso al Milan, di avere la fiducia del club, dello staff, del mister e del presidente, io do tutta la vita quando gioco per il Milan perché non si possono perdere opportunità del genere".

Come sono stati i primi giorni di lavoro con Amorim?

"Come ho detto il mister e lo staff hanno portato tanta positività e noi giocatori quando c'è da entrare sul campo e metterci la testa ci concentriamo a dare tutto. Personalmente mi piace molto lo stile che sta portando il mister. Faccio quello che mi chiede e sta dando molte idee alla squadra. Ci vuole tempo e siamo a piena disposizione dello staff".

Sei cresciuto con questi colori addosso. Oggi due gol, una giornata da ricordare per te?

"Sono molto contento, ma questo è un punto di partenza. Sono stati due bei gol, soprattutto il secondo con Chukwueze che mi ha messo una bellissima palla. Ma ormai è già passato e penso avanti, sto già pensando a quello che dovrò fare. Nel calcio quello che succede nel passato si dimentica in fretta e l'importante è il presente".

Amorim ha detto che resterai: cosa ti aspetti da questa stagione?

"Io mi aspetto di migliorare tanto, soprattutto nello spogliatoio dove già conoscevo la maggior parte dei ragazzi. Non mi aspetto niente, lavoro per migliorare e per la squadra ma soprattutto lavoro al massimo per i colori che amo. Ci sono delle opportunità che non si possono perdere".