Napoli, il cambio modulo di Conte crea subito un nuovo protagonista

Parte l'avvicinamento alla sfida di Como. Quest'oggi il Napoli si ritrova a Castel Volturno per la ripresa della preparazione verso la gara di domenica alle 12.30, che precede lo scontro diretto con l'Inter, dopo aver superato l'ultimo turno di campionato non solo difendendo il primato, ma alla fine allungando di un punto sui nerazzurri nonostante l'emergenza a sinistra e la sfida sulla carta comunque complessa contro la bestia nera Lazio, peraltro in un ottimo momento. Sarà una settimana importante per lavorare sul 3-5-2, che potrebbe essere confermato, e per capire se Conte riuscirà a ritrovare in tempo Olivera o più probabilmente Spinazzola che sono vicini al recupero. Intanto il (nuovo) protagonista è Giacomo Raspadori, che quest'oggi verrà celebrato dai compagni nel giorno del suo 25esimo compleanno.

E' il suo momento

Con Neres fuori ed Okafor con poco minutaggio nelle gambe, la scelta di Conte è stata chiara: niente Ngonge, che avrebbe permesso di continuare in quel caso il 4-3-3, e cambio di modulo per sfruttare Giacomo Raspadori al fianco di Lukaku. Ed a Roma l'ex Sassuolo s'è imposto subito come migliore in campo, trovando anche il gol dialogando con l'attaccante belga e lanciando segnali che possono far ben sperare nei prossimi match in attesa del ritorno del brasiliano.

Mosse più offensive

A Como, rispetto a quanto visto all'Olimpico, Conte potrebbe però puntellare un 3-5-2 più offensivo a partire dall'inserimento di Politano a destra, a tutta fascia come del resto fa da inizio stagione, abbassando Di Lorenzo nei tre difensori per avere maggiore qualità in costruzione. Piccoli accorgimenti in attesa di capire se a sinistra resterà il solo Mazzocchi o ci potrà essere almeno a gara iniziata un primo rodaggio per Olivera e Spinazzola che puntano l'Inter.