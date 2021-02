Napoli, il club è una polveriera: dalla panchina a Giuntoli, tutto in discussione

vedi letture

Aurelio De Laurentiis vorrebbe arrivare alla fine della stagione con Gattuso in panchina per evitare il rischio di perdere per strada altri punti necessari per dare l'assalto alla Champions. Poi le strade si divideranno. Al momento, secondo La Gazzetta dello Sport, non c'è più coordinamento tra la proprietà e l'area tecnica, visto che oltre all'allenatore è fortemente in discussione anche la posizione di Cristiano Giuntoli, sotto accusa per il mercato e per non aver saputo gestire i malumori interni. Sì perché anche all'interno dello spogliatoio la situazione non è rosa e fiori, visto che una parte della squadra contesta l'allenatore e i suoi metodi. La rosea aggiunge: "il Napoli è dunque a sedere su una polveriera o quasi".