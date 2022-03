Napoli, il rinnovo di Mertens è un punto interrogativo: vuole restare, ma bisognerà trattare

Il discorso rinnovo, per Dries Mertens, è ancora un grande punto interrogativo. A scriverlo è il Corriere dello Sport. L'attaccante belga vuole restare al Napoli, l'ha anche dichiarato, in quella che considera la sua città. Ma l'opzione unilaterale in favore del club non sarà sfruttata, alla luce di un ingaggio ormai troppo alto per i parametri societari, 4 milioni di euro. Bisognerà trattare, dunque, ma se ne parlerà più avanti. Forse.