Napoli, il ritorno di Mertens: disponibile per la gara con l'Udinese

Nella giornata di lunedì Mertens farà il suo ritorno a Napoli e se gli accertamenti clinici confermeranno i risultati arrivati dal Belgio, l'attaccante azzurro tornerà a essere disponibile a partire dalla trasferta di Udine, il 10 gennaio. A scriverlo è Il Mattino che conferma come da giorni il belga non abbia più problemi fisici e l'edema sia completamente sparito. L'emergenza in attacco sta per finire. Per quanto riguarda Koulibaly dovrebbe tornare ad allenarsi a pieno ritmo a inizio settimana prossima e non è escluso che magari possa essere convocato per l'infrasettimanale di mercoledì.