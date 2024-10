Napoli in pole per Bonny: l'attaccante del Parma ha già strizzato l'occhio agli azzurri

Il Napoli starebbe seguendo da vicino Ange-Yoan Bonny, giovane attaccante del Parma classe 2003. Il promettente giocatore francese è finito sotto i riflettori del club partenopeo, che sta valutando il suo profilo per rafforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. A riportarlo è Telecapri, secondo la quale fonti vicine al giocatore confermano l’interesse concreto da parte dello stesso Bonny nei confronti del Napoli, dimostrando l’attrazione reciproca tra le parti. Tuttavia, la trattativa non entrerà nel vivo fino a giugno, quando i due club potranno affrontare il discorso con maggiore concretezza.

Bonny, protagonista di un’ottima crescita con il Parma, ha attirato l’attenzione di diversi club di Serie A, ma il Napoli sembra essere in pole position. L'attaccante rappresenterebbe una scommessa importante per il futuro della squadra azzurra, sempre attenta a puntare su giovani talenti dal potenziale ancora inespresso. Nel frattempo, però, le pretendenti sono in aumento: sabato scorso l’ha visionato un emissario del Milan in occasione della gara di Como, dove la punta ha realizzato uno splendido gol di tacco. La Juve tre anni fa era stata vicino a ingaggiarlo per la Next Gen e lo conosce bene. Un ritorno di fiamma non è da escludere: intanto gli 007 juventini lo monitoreranno con attenzione.