Napoli, Insigne forza i tempi: il capitano vuole rientrare per il derby con la Salernitana

Lorenzo Insigne ha voglia di tornare quanto prima protagonista sul campo con la maglia del Napoli e secondo il Corriere dello Sport il capitano azzurro sta facendo di tutto per esserci domenica nel derby contro la Salernitana. Dopo aver saltato la Fiorentina in Coppa Italia ed il Bologna in campionato, il 24 anche nelle scorse ore ha lavorato a parte per recuperare dalla lesione distrattiva all'adduttore, ma nei prossimi giorni è previsto il rientro in gruppo. Con in testa l'idea di esserci contro la Salernitana per poi sfruttare la sosta per rimettersi al top della forma.