Napoli-Inter, l'abbraccio dopo la paura: stasera Osimhen e Skriniar si scambieranno la maglia

Uno scontro violentissimo. Un testa contro testa che costò molto a Victor Osimhen, e di riflesso anche al Napoli. Nella sfida di andata i partenopei erano a +10 in classifica sui nerazzurri, dopo - complice anche l'uscita del nigeriano dalle scene per diverse giornate - aveva assottigliato le distanze in classifica portando la squadra di Inzaghi avanti di quattro lunghezze diventata una dopo l'ultimo turno di campionato. Dopo quell'episodio, va ricordato assolutamente fortuito, Milan Skriniar aveva mandato un messaggio di vicinanza attraverso i social ma questa sera, al "Maradona", avrà la possibilità di parlare all'attaccante di persona. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'abbraccio tanto atteso avverrà negli spogliatoi con l'interista pronto a scambiarsi la maglia a fine partita con il suo rivale, ma solo in campo, partenopeo.