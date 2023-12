Napoli-Inter, le formazioni ufficiali: Osimhen torna dall'inizio, Inzaghi schiera i titolari

L'Inter scende in campo al Maradona per il controsorpasso sulla Juventus in vetta alla classifica, dopo la vittoria dei bianconeri contro il Monza. Il Napoli cerca invece la seconda vittoria consecutiva sotto la guida di Mazzarri, in una partita che potrebbe rimettere i campioni d'Italia in carica in corsa per lo scudetto. Fischio d'inizio alle 20,45 affidato all'arbitro Davide Massa della sezione di Imperia. Di seguito le formazioni ufficiali della gara.

Walter Mazzarri sposta Natan a sinistra in difesa. Quasi due mesi dopo l'ultima volta, Osimhen torna titolare al centro dell'attacco.

Simone Inzaghi sfoggia otto novità rispetto alla gara contro il Benfica: torna l'undici di partenza visto contro la Juventus.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Idasiak, Gollini, Demme, Juan Jesus, Simeone, Zielinski, Zerbin, Cajuste, Lindstrom, Gaetano, Raspadori. Allenatore: Walter Mazzarri.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. A disposizione: Di Gennaro, Audero, Sensi, Cuadrado, Arnautovic, Klaassen, Frattesi, Asllani, Carlos Augusto, Bisseck, Agoume, Stabile, Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi.