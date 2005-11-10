Napoli, intervento riuscito per Buongiorno. Esami anche per Lucca: evitate lesioni

Napoli, ok l'intervento di Buongiorno. Per Lucca distrazione di basso grado del legamento peroneo-astragalico anteriore.

Il Napoli ha aggiornato sulle condizioni fisiche di Alessandro Buongiorno e Lorenzo Lucca, due giocatori attualmente ai box. Il difensore ha avuto un problema al ginocchio e avrà dunque bisogno di un periodo di stop piuttosto lungo, l'attaccante invece, secondo la ricostruzione di Sky Sport, resterà lontano dai campi da gioco per circa 14 giorni, ovvero 2 settimane.

La nota su Buongiorno

Alessandro Buongiorno si è sottoposto oggi, presso la clinica Jean Mermoz Prívate Hospital di Lione, a intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. L'operazione è perfettamente riuscita. Dopo un periodo di immobilizzazione, Buongiorno inizierà la riabilitazione.

La nota su Lucca

Dopo l'infortunio di ieri in amichevole, Lorenzo Lucca si è sottoposto a esami diagnostici che hanno evidenziato una distrazione di basso grado del legamento peroneo-astragalico anteriore.