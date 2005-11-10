Napoli, Javi Guerra può tornare di moda ma il Valencia spara altissimo. Occhi anche su Garnacho

Il mercato del Napoli è ancora in una fase di attesa, inevitabilmente legata alla scelta del nuovo allenatore che dovrà guidare il prossimo progetto azzurro. Eppure, dietro le quinte, gli intermediari continuano a muoversi senza sosta, sondando opportunità e aprendo contatti in tutta Europa. Nelle ultime ore è tornato con forza il nome di Javi Guerra.

Il centrocampista del Valencia, classe 2003, è destinato a diventare uno dei pezzi pregiati del mercato estivo e il suo entourage sta valutando le migliori soluzioni possibili in giro per il continente. Tra i club accostati al talento spagnolo c’è anche il Napoli, che però al momento resta concentrato prima sulla scelta della nuova guida tecnica. L’operazione, inoltre, avrebbe costi molto elevati: il Valencia parte da una richiesta di circa 40 milioni di euro e non sembra intenzionato a fare sconti, forte anche di una clausola rescissoria particolarmente alta. Sul giocatore si registrano gli interessi di diversi top club europei, tra cui Manchester United, Arsenal, Newcastle e Atletico Madrid.

Attenzione anche al capitolo esterni offensivi. Gli agenti di Alejandro Garnacho stanno lavorando per trovare una nuova sistemazione all’argentino dopo un’annata non esaltante al Chelsea. Il Napoli resta sullo sfondo, considerando che già nel gennaio 2025 era stato vicino al giocatore quando vestiva la maglia del Manchester United.