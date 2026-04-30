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Milan, l'arrivo di Goretzka non escluderebbe quello di Javi Guerra. Piace anche Koné

Milan, l'arrivo di Goretzka non escluderebbe quello di Javi Guerra. Piace anche KonéTUTTO mercato WEB
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Alessio Del Lungo
Oggi alle 09:36Serie A
Alessio Del Lungo

Un eventuale arrivo di Leon Goretzka non escluderebbe quello di Javi Guerra, che già la scorsa estate, prima che rinnovasse con il Valencia fino al 2029, era finito nei radar del Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il suo profilo può tornare di moda tra qualche mese, visto che gli spagnoli sono lontani dalla zona Europa e lui vuole misurarsi con un livello più alto di quello attuale. La clausola nel suo accordo è di 100 milioni di euro.

Un altro calciatore che Tare e la dirigenza stanno seguendo da vicinissimo è Ismael Kone, classe 2002 del Sassuolo, che ha segnato 6 gol in Serie A fino a oggi. Domenica sarà un'occasione ulteriore per parlarne con Giovanni Carnevali. Interessa infine anche Christian Comotto, regista dello Spezia su cui il Diavolo non vuole perdere il controllo.

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