Napoli, Juan Jesus si scusa: "Non sono stato al mio livello, mi assumo la responsabilità"

Juan Jesus è stato uno dei responsabili del gol del Parma nel match che domenica pomeriggio ha virtualmente sancito la resa del Napoli per la lotta scudetto. Il difensore brasiliano ha voluto chiedere scusa ai tifosi e soprattutto far capire come si sentisse con la sua squadra scivolata a 9 punti dall'Inter capolista. Il classe '91 ha pubblicato un post su Instagram, nel quale ha scritto quanto segue:

"Nel calcio è anche questo: sbagliare e avere il coraggio di continuare. Ieri non sono stato al mio livello e mi assumo la responsabilità. So anche che questa stagione, nel complesso, è tra le migliori della mia carriera. Proprio per questo pretendo ancora di più da me stesso. Gli errori fanno male, ma fanno parte del percorso. Si lavora, si cresce e si torna più forti. Sempre con la testa sull’obiettivo. Forza Napoli Sempre".