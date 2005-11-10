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Juventus, in difesa può partire Bremer: piace una vecchia conoscenza di Spalletti

Juventus, in difesa può partire Bremer: piace una vecchia conoscenza di SpallettiTUTTO mercato WEB
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Paolo Lora Lamia
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Paolo Lora Lamia
Oggi alle 09:08Serie A

Regalare a Spalletti gli innesti giusti e mantenere anche l'equilibrio finanziario: questo è il diktat della Juventus in vista dell'estate che sta per iniziare. Dagli ultimi incontri tra tecnico e dirigenza, è emersa una strategia chiara: cercare di regalare 5/6 innesti per rendere l'organico più competitivo. Acquisti che riguarderanno ogni zona del campo.

Per quanto concerne la difesa, è da registrare la possibile partenza di Gleison Bremer. Nella lista dei possibili sostituti ci sono da tempo i nomi di Kim del Bayern Monaco e di Muharemovic del Sassuolo, ma a questi si aggiunge un profilo che Spalletti conosce molto bene. Come riporta il Corriere dello Sport si tratta di Juan Jesus, avuto dal mister toscano prima alla Roma e poi al Napoli e con l'esperienza in azzurro ai titoli di coda avendo il contratto in scadenza.

Gli altri reparti
La rivoluzione principale riguarda l'attacco, dove potrebbero salutare David, Openda, Zhegrova e Vlahovic. L'obiettivo numero uno è Kolo Muani: la prossima settimana possibile affondo con il PSG, pensando ad un investimento sui 30/35 milioni di euro. L'alternativa è Mateta, reduce da una grande annata al Crystal Palace. In mezzo al campo, sfumato Bernardo Silva, nel mirino uno tra Reijnders e Brahim Diaz. Per quanto riguarda la porta, infine, con Alisson in salita, potrebbe interessare il collega del Liverpool Mamardashvili e resta in piedi anche la candidatura di De Gea.

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