Napoli-Juventus, Chiellini farà 400 in Serie A. Da titolare, in una coppia difensiva inedita

L'avvio di 2021 in casa Juventus è coinciso con il ritorno in campo di Giorgio Chiellini, attestatosi subito ai livelli straordinari ai quali ci ha abituati nel corso della sua lunga carriera. Una carriera che lo porterà stasera contro il Napoli a festeggiare la presenza numero 400 in Serie A, un traguardo tondo, netto, che la dice lunga sull'esperienza del capitano della Juventus. E, per la prima volta dall'inizio della gara, il suo compagno di reparto sarà de Ligt. Una coppia titolare inedita, che a Pirlo dà tante garanzie, visto il momento di forma dei due giganti difensivi. A riportarlo è il Corriere di Torino.