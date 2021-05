Napoli, Koulibaly ha chiesto un incontro a De Laurentiis per chiarire il futuro

Kalidou Koulibaly ha chiesto un incontro al presidente del Napoli De Laurentiis per fare un punto sul proprio futuro visto che ha ampiamente compreso che potrebbe vivere un altro mercato in bilico. La valutazione del suo cartellino è di 60-65 milioni ma ancora non ci sono proposte concrete in vista dell'estate. Lui sarebbe anche disposto a rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 e a restare, ma è proprio il peso dell'accordo che rischia di comprometterne la permanenza. Dunque l'incontro che avverrà prossimamente sarà decisivo per comprendere cosa succederà al difensore centrale. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.