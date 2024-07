Napoli, l'agente di Osimhen avvistato a Parigi: PSG pronto a mettere sul piatto 3 calciatori

Che ne sarà di Victor Osimhen? Non c'è ancora risposta a questo interrogativo, ma intanto l'agente dell'attaccante nigeriano oggi è stato avvistato a Parigi. Non certo una città qualsiasi in ottica mercato, visto che il Paris Saint-Germain è tra le società interessate ormai da mesi al bomber in uscita dal Napoli. L'idea del club parigino sarebbe però quella di inserire nell'operazione una contropartita tecnica: dal centrocampista Carlos Soler al difensore Nordi Mukiele fino all'attaccante Kang-In Lee, l'unico - a detta di Sky Sport - che può davvero interessare agli azzurri.

Dal canto loro i partenopei preferirebbero monetizzare al massimo grazie alla cessione di uno dei loro calciatori più importanti e apprezzati, con la ricca pista araba ancora sullo sfondo nonostante la preferenza attuale di Osimhen sia quella di restare a giocare in Europa e in un top club.