Napoli, l'Al-Ahli è pronta a viaggiare oggi in Italia per parlare con Osimhen: il punto

La questione Victor Osimhen continua a tenere banco in casa Napoli. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la dirigenza dell'Al-Ahli è pronta a recarsi oggi in Italia per proseguire i colloqui con il bomber nigeriano. La situazione rimane comunque la stessa, con il Chelsea che è la prima opzione per l'ex Lille, ma, qualora non dovesse trovare l'accordo con i Blues sull'ingaggio, allora i sauditi tornerebbero in gioco.

Negli scorsi giorni, attraverso il suo profilo twitter, il procuratore di Osimhen Roberto Calenda aveva ufficialmente scartato l'ipotesi Arabia Saudita con questo messaggio: "Osimhen è un giocatore del Napoli, con un contratto rinnovato recentemente con reciproca soddisfazione. Ha fatto la storia in azzurro e quando ci sono state offerte importanti (anche quest’anno) abbiamo sempre accettato le decisioni del club. Come ho già detto non è un pacco da spedire lontano per fare spazio a nuovi profeti. Victor è stato eletto calciatore africano dell’anno, ottavo al Ballon d’Or, ha ancora tanto da dire in Europa. Serve rispetto ed equilibrio".

Nel 2023-2024 l'attaccante ha preso parte a 32 partite, di cui 25 in Serie A, 6 in Champions League e una in Coppa Italia, segnando 15 gol in campionato e 2 nella coppa europea. Nel 2024-2025 invece, per motivi di mercato, non ha mai giocato.