Napoli, l'annuncio di ADL: parte l'era Spalletti e scatta il primo summit di mercato

Da ieri Luciano Spalletti è il nuovo allenatore del Napoli. Dopo le 10 è arrivato il classico tweet presidenziale per annunciare il nono tecnico della gestione De Laurentiis, il terzo toscano dopo Mazzarri e Sarri, e far partire ufficialmente l'era Spalletti che avrà come obiettivo primario di riportare i partenopei in Champions: "Sono lieto di comunicare che Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore del Napoli a partire dal prossimo 1 luglio. Benvenuto Luciano, insieme faremo un grande lavoro. Aurelio De Laurentiis".

Contratto biennale per Spalletti, per una cifra intorno ai 2,8mln di euro più bonus e premi, ma la novità è rappresentata dall'opzione che De Laurentiis ha voluto inserire nel contratto per allungare il rapporto per un terzo e quarto anno. A testimonianza della volontà del presidente, almeno sulla carta, di dare continuità dopo le ultime due gestioni turbolente di Ancelotti e Gattuso. Slitta a luglio la conferenza di presentazione (probabilmente a Dimaro), essendo legato fino al 30 giugno all'Inter mentre ora il lavoro è improntato alla definizione dello staff di Spalletti e ad interventi di modifica del centro di Castel Volturno. Parallelamente è pronto il summit, coinvolgendo anche il ds Giuntoli e l'area scouting, per entrare nel dettaglio delle linee programmatiche sul mercato che finora sono state solo abbozzate.