Napoli, l'MVP De Bruyne: "Centesimo gol? Non lo sapevo, spero di festeggiarne altri"
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Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il successo per 4-0 sulla Cremonese: "La prestazione della scorsa settimana non è stata al livello giusto, scendiamo sempre in campo per vincere e aver trovato il gol subito ci ha aiutato. Siamo molto soddisfatti di aver vinto con una grande partita. Non sapevo di aver segnato il centesimo gol, spero di poter giocare ancora su questi livelli e di festeggiare altri".
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