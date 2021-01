Napoli, la panchina di Gattuso traballa: domani la prima di 3 gare per invertire la rotta

vedi letture

E' il momento più difficile da quando Rino Gattuso è alla guida del Napoli. Il ko di Verona, arrivato dopo quello in Supercoppa, ha fatto precipitare la situazione, più per come la squadra è stata spazzata via nel secondo tempo che per la sconfitta contro una squadra che comunque ha battuto anche Lazio, Atalanta e fermato Juventus e Roma. Anche la classifica, con la zona Champion ad appena due punti, non è il punto centrale della crisi: a preoccupare Aurelio De Laurentiis è più che altro sono alcune prestazioni, la mancata crescita complessiva ed alcuni limiti tattici che accompagnano gli azzurri da mesi.

Spezia domani, poi Parma e Genoa. Dovrebbero essere queste le ultime occasioni per Rino Gattuso, chiamato a vincere ma anche a convincere per mantenere la panchina che ormai possiamo considerare già oltre qualche semplice scricchiolio. Il rinnovo, concordato nel dettaglio e sul tavolo da tempo, è ormai superato e De Laurentiis da giorni è partito con i sondaggi per cautelarsi in caso di altre frenate nelle prossime partite ampiamente alla portata. La strategia non è ancora chiara, ma probabilmente sarà il mercato a determinare nell'eventualità un profilo che accompagni la squadra fino a fine stagione, andando poi in estate su un tecnico emergente (tra quelli impegnati con altri club), oppure partire da subito con un nuovo corso con gli allenatori liberi. La speranza di De Laurentiis resta naturalmente quella di un cambio di rotta immediato col conforto dei risultati.