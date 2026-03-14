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Napoli-Lecce, le formazioni ufficiali: Anguissa titolare, Di Francesco recupera Gallo

Napoli-Lecce, le formazioni ufficiali: Anguissa titolare, Di Francesco recupera GalloTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:06Serie A
Michele Pavese

Il Napoli ospita il Lecce allo stadio Stadio Diego Armando Maradona con diverse assenze che costringono Antonio Conte a rivedere le proprie scelte. Restano infatti fuori David Neres, Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Stanislav Lobotka e Antonio Vergara, una lista di indisponibili che obbliga il tecnico azzurro a ridisegnare parte dell’undici titolare.

Nel 3-4-2-1 scelto da Conte, tra i pali c'è Alex Meret, che vince il ballottaggio con Vanja Milinković-Savić. In difesa, complice anche l’affaticamento muscolare di Juan Jesus, è pronto un terzetto inedito formato da Sam Beukema, Alessandro Buongiorno e Mathías Olivera. A centrocampo torna titolare André-Frank Zambo Anguissa, che farà coppia con Billy Gilmour, mentre sulle corsie laterali ci saranno Matteo Politano e Leonardo Spinazzola. Sulla trequarti spazio a Eljif Elmas e Alisson Santos, incaricati di supportare l’unica punta Rasmus Hojlund.

Anche il Lecce arriva alla trasferta con qualche problema di formazione. Il tecnico Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno di Francesco Camarda, Kialonda Gaspar e Medon Berisha, ma recupera in extremis Antonino Gallo. I salentini confermano il 4-3-3 delle ultime uscite, con Wladimiro Falcone tra i pali e un centrocampo guidato da Ylber Ramadani insieme a Lassana Coulibaly e Ngom. In attacco il riferimento centrale sarà Nikola Stulić, rifornito sulle fasce da Santiago Pierotti e Lameck Banda.

Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Anguissa, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Højlund. Allenatore: Antonio Conte.

Lecce (4-3-3) Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Thiago, Gallo; Ngom, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Stulic, Banda. Allenatore: Eusebio Di Francesco

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