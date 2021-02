Napoli, magra soddisfazione: è la prima sconfitta del Granada in Europa League

vedi letture

Magra soddisfazione per il Napoli, al quale non basta battere il Granada per conquistare l’accesso agli ottavi di finale di Europa League. Si tratta, però, della prima sconfitta in trasferta per gli spagnoli, alla prima partecipazione nella competizione: fin qui, la squadra iberica aveva ottenuto quattro vittorie e un pareggio fuori casa, comprese le gare di qualificazione. Magra soddisfazione, appunto.