Napoli, manca l'accordo con l'Al Ahli per Osimhen: il Chelsea ancora sullo sfondo

Non è ancora chiusa la trattativa tra il Napoli e l'Al Ahli per il trasferimento di Victor Osimhen ai club saudita. Secondo quanto riportato da Sky Sport la trattativa rischia di non arrivare alla fumata bianca a causa della distanza tra i due club, visto che l'attaccante ha già chiuso l'accordo con gli arabi per un contratto di quattro anni a 40 milioni di euro a stagione.

Chelsea alla finestra.

Intanto il Chelsea resta vigile sulla questione, ma in quel caso il problema sarebbe trovare l'accordo con il centravanti nigeriano, visto che i Blues potrebbero convincere il Napoli ma non il calciatore, con l'offerta sull'ingaggio che sarebbe inferiore rispetto all'ingaggio percepito attualmente dallo stesso Osimhen in azzurro.