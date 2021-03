Napoli, Manolas scalpita e lavora per arrivare al top: l'obiettivo è tornare titolare col Crotone

Kostas Manolas sta meglio e sfrutterà questa sosta per provare a tornare al top della forma dopo il problema alla caviglia che lo ha costretto a fermarsi. Già nel successo del Napoli contro la Roma lo si è rivisto in campo nel finale di partita, ma l'obiettivo del greco oggi è quello di recuperare dal punto di vista atletico per esser pronto già alla ripresa del campionato il 3 aprile. In quell'occasione, quando il Napoli affronterà il Crotone, Manolas vuole esserci e vuole esserci da titolare. Anche perché in casa azzurra, dopo le ultime convincenti vittorie, c'è grande fiducia nel traguardo Champions League. Questo il punto fatto da Il Mattino.