Napoli, Manolas torna in gruppo. Rientrati dalle Nazionali Lobotka e Koulibaly

Il Napoli ha ripreso oggi nel pomeriggio gli allenamenti al centro sportivo partenopeo. Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, si legge sul sito ufficiale del club, il campionato ricomincia domenica 21 novembre con Inter-Napoli , 13esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e lavoro atletico. Di seguito partitina a campo ridotto. Manolas ha svolto l'intera seduta in gruppo. Personalizzato in campo per Malcuit. Lobotka e Koulibaly sono rientrati dagli impegni con le Nazionali e hanno svolto lavoro personalizzato in campo e palestra.