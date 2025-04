Napoli, McTominay: “Con Lukaku la perfetta coppia gol. Il sogno scudetto? Partita dopo partita”

Dopo la netta vittoria per 3-0 contro l’Empoli, che ha visto il Napoli protagonista nella 32ª giornata di Serie A, Scott McTominay si è fermato ai microfoni di Dazn per commentare la prestazione e il momento della squadra. Il centrocampista scozzese ha sottolineato la straordinaria intesa con Romelu Lukaku, autore di una prova maiuscola con due assist e un gol: “Romelu è un ottimo compagno di squadra, chiede molto a tutti noi e a se stesso per creare più opportunità. Ha una carriera incredibile e sono molto felice di averlo al mio fianco. In campo e nello spogliatoio ci trascina, è davvero importante per il gruppo”.

Interrogato sul sogno di vincere un campionato, McTominay ha risposto con grande lucidità: “Ho sempre sognato di vincere trofei e di essere campione per tutta la mia vita. Non perderò mai questo sogno, nemmeno quando la mia carriera sarà finita. Però non possiamo guardare troppo avanti: dobbiamo concentrarci su una partita alla volta, senza farci distrarre da ciò che fanno gli altri o dai risultati altrui”. Il centrocampista ha ribadito l’importanza di mantenere la mente lucida e di lavorare giorno dopo giorno: “Solo così si può raggiungere un obiettivo così grande. Partita dopo partita, restando focalizzati su noi stessi”.

La vittoria contro l’Empoli conferma la crescita della squadra e la solidità di un progetto che punta in alto. “È un sogno che ho da bambino, ma bisogna restare concentrati e lavorare sodo”, ha concluso McTominay, lasciando trasparire tutta la fame di successi che anima lo spogliatoio azzurro.