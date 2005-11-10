Napoli, Meret in uscita. Su di lui gli occhi di Spalletti, ma Maldini può portarlo al Fenerbahce

Massimiliano Allegri è ormai a un passo dal diventare il nuovo allenatore del Napoli e tra le questioni più urgenti che il tecnico livornese dovrà affrontare c'è quella legata al ruolo di portiere. Il club azzurro non ha necessità di intervenire sul mercato per trovare un nuovo estremo difensore, ma la coesistenza tra Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic potrebbe non proseguire ancora a lungo e una decisione sul futuro dei due appare sempre più vicina (QUI la nostra news).

Ipotesi Juventus

In caso di un addio, al momento è più probabile che a lasciare vuoto l'armadietto di Castel Volturno sia Alex Meret. Il portiere avrebbe già diversi occhi addosso e tra questi ci sono quelli della Juventus. Come riferisce Il Mattino, infatti, Luciano Spalletti è un grande estimatore dell'estremo difensore che tre anni fa lo portò con le sue parate alla conquista dello Scudetto. Per questo motivo nella lista seguita dai bianconeri ci sarebbe anche lui.

Sirene turche

I bianconeri potrebbero però dover fare i conti con la concorrenza del Fenerbahce, in particolare se alla fine dovesse accasarsi ad Istanbul Paolo Maldini. L'ex capitano e dirigente del Milan, infatti, avrebbe indicato proprio il portiere friulano tra i possibili rinforzi per il Fener.