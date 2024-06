Napoli, 'no' al PSG per Kvaratskhelia: al georgiano era stato offerto un ingaggio monstre

Khvicha Kvaratskhelia è incedibile. L'ha detto più di una volta Aurelio De Laurentiis, trovando chiaramente il benestare anche di Antonio Conte. L'esterno offensivo georgiano è considerato un punto cardine per la nuova gestione, il nuovo ciclo, come l'ha chiamato il presidente azzurro nell'annunciare il salentino come nuovo allenatore. E così l'ex Dinamo Batumi è destinato a restare, nonostante negli ultimi giorni ci sia stato un corteggiamento - e forse anche qualcosa in più - da parte del Paris Saint-Germain.

Il retroscena

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, in questi giorni c'è stato un contatto tra il club francese e Mamuka Jugeli, l'agente di Kvaratskhelia. I sondaggi condotti erano stati incoraggianti, perché il giocatore aveva dato la propria disponibilità al trasferimento in Francia, convinto dalla proposta di un contratto di cinque anni a 7,5 milioni di ingaggio. Per quanto potesse essere un’opportunità intrigante, la posizione del suo procuratore Mamuka Jugeli non è cambiata: l’ultima parola sarebbe comunque spettata ad Aurelio De Laurentiis. E il patron ha alzato il muro.